В Москве задержаны аферисты, похитившие у пенсионеров более 100 млн рублей

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Полицейские в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой систематически похищали денежные средства у пожилых граждан. От действий аферистов пострадали 170 человек.
В Москве задержаны аферисты, похитившие у пенсионеров более 100 млн рублей
  • РИА Новости

«Установлено, что злоумышленники под видом инвестиционной компании предлагали потерпевшим делать у них вклады под высокие проценты в сверхприбыльные проекты. Кроме того, гражданам сообщали о якобы имеющейся возможности возврата финансов. В действительности же злоумышленники присваивали себе все денежные средства, полученные от пенсионеров», — сообщается на сайте МВД Медиа.

Всего от действий аферистов пострадали 170 человек. Предварительная сумма материального ущерба составляет свыше 100 млн рублей.

Задержаны двое подозреваемых, возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Расследование продолжается. 

Ранее сообщалось, что ЦБ России намерен обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней.

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