РБК: ЦБ России намерен обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Короткая ссылка
Центробанк России готовит поправки в закон, которые ограничат срок возврата украденных у граждан средств. Предполагается, что банки обязаны будут вернуть их в течение 30 дней.
РБК: ЦБ России намерен обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», с которым ознакомилась редакция. Намерение ввести данное ограничение подтвердил также представитель ЦБ.

Отмечается, что при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней после получения соответствующего заявления.

Как пишет издание, в настоящий момент финансовый регулятор вместе с участниками рынка, а также специалистами детально разрабатывает механизм возврата гражданам средств, которые были похищены злоумышленниками.

Ранее руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов рассказал о росте числа попыток совершить онлайн-платежи на мошеннических сайтах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить