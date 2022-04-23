РБК: ЦБ России намерен обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Центробанк России готовит поправки в закон, которые ограничат срок возврата украденных у граждан средств. Предполагается, что банки обязаны будут вернуть их в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», с которым ознакомилась редакция. Намерение ввести данное ограничение подтвердил также представитель ЦБ.

Отмечается, что при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней после получения соответствующего заявления.

Как пишет издание, в настоящий момент финансовый регулятор вместе с участниками рынка, а также специалистами детально разрабатывает механизм возврата гражданам средств, которые были похищены злоумышленниками.

Ранее руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов рассказал о росте числа попыток совершить онлайн-платежи на мошеннических сайтах.