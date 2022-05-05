Воздушная часть парада в День Победы на юге России состоится в Ростове-на-Дону

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Воздушный парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится на юге России в Ростове-на-Дону.
Воздушная часть парада в День Победы на юге России состоится в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Южного военного округа (ЮВО).

«Экипажи армейской, штурмовой, истребительной, бомбардировочной и военно-транспортной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) из Ростовской области, Кубани и Ставрополья проведут главный воздушный парад на юге России в небе Ростова-на-Дону в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — уточняется в сообщении.

В параде примут участие более 30 боевых самолётов и вертолётов.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада Победы

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