Движение транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада Победы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта столицы.
Отмечается, что с 17:30 и до конца мероприятий будут перекрыты участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Никитской, Моховой, Петровки, Оружейного переулка, Новой площади и Гончарной набережной.
Изменения в организации движения также произойдут 7 и 9 мая.
Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.