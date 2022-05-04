Движение транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада Победы

Короткая ссылка
Движение транспорта будет ограничено в центре и на юго-востоке Москвы по причине подготовки к параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Отмечается, что с 17:30 и до конца мероприятий будут перекрыты участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Никитской, Моховой, Петровки, Оружейного переулка, Новой площади и Гончарной набережной.

Изменения в организации движения также произойдут 7 и 9 мая.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить