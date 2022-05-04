Движение транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада Победы

Движение транспорта будет ограничено в центре и на юго-востоке Москвы по причине подготовки к параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Отмечается, что с 17:30 и до конца мероприятий будут перекрыты участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Никитской, Моховой, Петровки, Оружейного переулка, Новой площади и Гончарной набережной.

Изменения в организации движения также произойдут 7 и 9 мая.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.