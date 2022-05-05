Правительство Москвы: капитальный ремонт завершился в более чем 40 поликлиниках

Короткая ссылка
Правительство Москвы заявило, что капитальный ремонт завершился в более чем 40 столичных поликлиниках.
Правительство Москвы: капитальный ремонт завершился в более чем 40 поликлиниках
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Она [модернизация] включает более 200 зданий – почти половину амбулаторного фонда столицы. Работы завершены уже в 41 поликлинике — 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлинике — в 37 районах девяти округов столицы», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить