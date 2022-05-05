Правительство Москвы: капитальный ремонт завершился в более чем 40 поликлиниках

Правительство Москвы заявило, что капитальный ремонт завершился в более чем 40 столичных поликлиниках.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Она [модернизация] включает более 200 зданий – почти половину амбулаторного фонда столицы. Работы завершены уже в 41 поликлинике — 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлинике — в 37 районах девяти округов столицы», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.