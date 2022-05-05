В ГД поддержали идею расширить детские льготы на поезда в летний период

Депутат Госдумы Андрей Исаев прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период.

По мнению парламентария, инициатива заслуживает внимания.

«Безусловно, необходимо поддержать семьи с детьми, необходимо поддержать летний отдых. Надо посчитать, посмотреть», — подчеркнул депутат.

Ранее Орлов отметил, что в настоящее время предусмотрены различные круглогодичные льготы на поезда дальнего следования для детей в возрасте до десяти лет: скидки до 65% либо бесплатный проезд без предоставления ребёнку отдельного места.

В то же время, школьники в возрасте от десяти лет могут получить скидку в размере 50% от стоимости билета с 1 января до 31 мая и с 1 сентября до 31 декабря.

При этом в летние месяцы, когда семьи с детьми направляются на отдых в южные регионы, данная льгота на детей в возрасте старше десяти лет не предоставляется.