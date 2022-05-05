У входа на вокзал в Приморье задержали мужчину с боеприпасами

Транспортная полиция задержала в Уссурийске местного жителя, который попытался проникнуть в здание железнодорожного вокзала с оружием и боеприпасами.

«При досмотре багажа задержанного, сотрудники полиции обнаружили, что в нём находятся свыше 40 спортивно-охотничьих патронов, относящихся к категории боеприпасов, а также газовый револьвер, пусковое устройство для сигнальных патронов и сигнальное оружие», — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Выяснилось, что задержанный, недавно освободившийся из мест лишения свободы, направлялся домой, в село Мельничное Приморского края, и, обнаружив боеприпасы неподалёку от автобусных остановок, решил прихватить их с собой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и заключили его под стражу.

Ранее в Ульяновске полиция задержала жителя областного центра, который осуществлял незаконное хранение гильз и пуль с целью изготовления боеприпасов.

В общей сложности, правоохранители изъяли у подозреваемого 300 гильз, 300 пуль и 150 г пороха.