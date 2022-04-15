В Ульяновске мужчина задержан за попытку изготовления боеприпасов
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 32-летний задержанный заказал гильзы и пули в интернете. Из них он собирался изготовить боеприпасы калибра 9х18 мм к огнестрельному оружию.
В общей сложности правоохранители изъяли у подозреваемого 300 гильз, 300 пуль и 150 г пороха.
Уголовные дела возбудили по двум статьям.
В декабре 2021 года в Ярославской области задержали 16-летнего подростка, у него изъяли самодельную взрывчатку и обрез с боеприпасами.