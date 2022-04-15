В Ульяновске мужчина задержан за попытку изготовления боеприпасов

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В Ульяновске полиция задержала жителя областного центра, который осуществлял незаконное хранение гильз и пуль с целью изготовления боеприпасов.
В Ульяновске мужчина задержан за попытку изготовления боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 32-летний задержанный заказал гильзы и пули в интернете. Из них он собирался изготовить боеприпасы калибра 9х18 мм к огнестрельному оружию.

В общей сложности правоохранители изъяли у подозреваемого 300 гильз, 300 пуль и 150 г пороха.

Уголовные дела возбудили по двум статьям.

В декабре 2021 года в Ярославской области задержали 16-летнего подростка, у него изъяли самодельную взрывчатку и обрез с боеприпасами.

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