Подмосковная Система-112 приняла более 62 млн экстренных вызовов с 2015 года

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Более 62 млн вызовов поступило в Систему-112 Московской области с начала её работы в 2015 году.
Подмосковная Система-112 приняла более 62 млн экстренных вызовов с 2015 года
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Центр 112».

Сообщается, что за семь лет эксплуатации службы спасения у неё появилось свыше 30 новых функций. Среди них определение местоположения заявителя, интеграция с системой ЭРА-ГЛОНАСС, смс-информирование о статусах реагирования бригад 01, 03 и 04 и другое.

Ежедневно в Систему-112 поступает около 30 тыс. вызовов, пишет издание «Вести Подмосковья».

Более 3,9 тыс. операторов и диспетчеров оперативных служб принимают вызовы на территории области.

Ранее сообщалось, что на горячей линии столичного Центра информационной поддержки туристов запустили голосового помощника.

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