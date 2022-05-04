В Москве запустили голосового помощника для поддержки туристов

На горячей линии столичного Центра информационной поддержки туристов начал работать голосовой помощник Руслан, созданный контакт-центром совместно с Комитетом по туризму города Москвы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, голосовой помощник может объяснить, как стать партнёром туристического сервиса Russpass, как вернуть деньги за неиспользованные билеты в музеи, театры и на другие мероприятия, а также проконсультирует по различным аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий.

В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам, отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.