В Москве запустили голосового помощника для поддержки туристов
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, голосовой помощник может объяснить, как стать партнёром туристического сервиса Russpass, как вернуть деньги за неиспользованные билеты в музеи, театры и на другие мероприятия, а также проконсультирует по различным аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий.
В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам, отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.