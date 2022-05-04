В Москве запустили голосового помощника для поддержки туристов

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На горячей линии столичного Центра информационной поддержки туристов начал работать голосовой помощник Руслан, созданный контакт-центром совместно с Комитетом по туризму города Москвы.
В Москве запустили голосового помощника для поддержки туристов
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Sosiak / EyeEm

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, голосовой помощник может объяснить, как стать партнёром туристического сервиса Russpass, как вернуть деньги за неиспользованные билеты в музеи, театры и на другие мероприятия, а также проконсультирует по различным аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий.

В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам, отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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