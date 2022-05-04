В Москве до 90 дней увеличили срок пополнения проездных для школьников и студентов
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Об этом сообщает kp.ru.
До сих пор ученические, студенческие и вузовские транспортные карты действовали лишь до конца календарного месяца.
«В Москве билеты на проезд для школьников и студентов — одни из самых дешёвых среди крупных городов страны, а теперь — ещё и самые удобные. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 мая действуют новые условия проездных билетов для студентов и школьников. Благодаря этому решению очереди в кассах сократятся на четверть», — прокомментировал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».