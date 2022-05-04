Аналитики заявили о снижении числа посетителей спортзалов на 26,2% за год

Число россиян, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, снизилось на 26,2% в 2021 году, заявили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.

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Об этом сообщает «Газета.Ru». Наибольшее снижение отмечено в Калмыкии (-81,7%), Республике Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестане (-52,5%), Мордовии (-51,5%) и Туве (-51,3%)). В некоторых регионах посетителей, наоборот, стало больше — к примеру, в Еврейской автономной области (+67,3%), Бурятии (+50,8%) и Карачаево-Черкесии (+46,7%). «На самостоятельные тренировки стали выходить на 11,5%, или 3,7 млн человек, меньше, чем годом ранее — порядка 28,5 млн», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. Ранее глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва прокомментировала ситуацию с отрасли.