Аналитики заявили о снижении числа посетителей спортзалов на 26,2% за год

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Число россиян, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, снизилось на 26,2% в 2021 году, заявили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.
Аналитики заявили о снижении числа посетителей спортзалов на 26,2% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Наибольшее снижение отмечено в Калмыкии (-81,7%), Республике Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестане (-52,5%), Мордовии (-51,5%) и Туве (-51,3%)).

В некоторых регионах посетителей, наоборот, стало больше — к примеру, в Еврейской автономной области (+67,3%), Бурятии (+50,8%) и Карачаево-Черкесии (+46,7%).

«На самостоятельные тренировки стали выходить на 11,5%, или 3,7 млн человек, меньше, чем годом ранее — порядка 28,5 млн», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва прокомментировала ситуацию с отрасли.

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