В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали ситуацию в отрасли

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Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва прокомментировала ситуацию с отрасли.
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали ситуацию в отрасли
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  • © Jacobs Stock Photography Ltd

«Поддержка со стороны государства нам очень важна. У отрасли большой объём кредитов, в том числе кредиты по программе «ФОТ 3.0», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, все вопросы, связанные с уменьшением расходной части для отрасли, помогут предпринимателям.

Как отметила Киселёва, стоимость фреона выросла в 5—10 раз, а фитнес-индустрия не может работать без охлаждения.

«Мы все знаем про кассовую ленту, стоимость которой выросла в 3—4 раза. Все расходные части растут достаточно серьёзно. Объём расходов в фитнес-индустрии в марте вырос примерно на 30%», — сообщила она.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что представители фитнес-сообщества обратились к правительству России с просьбой поддержать отрасль на фоне экономической ситуации в стране.

Депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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