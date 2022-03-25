Национальное фитнес-сообщество попросило правительство России о поддержке отрасли

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Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что представители фитнес-сообщества обратились к правительству России с просьбой поддержать отрасль на фоне экономической ситуации в стране.
Национальное фитнес-сообщество попросило правительство России о поддержке отрасли
  • Gettyimages.ru
  • © YinYang

Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

В своём обращении к председателю правительства представители индустрии просят упростить участие компаний в тендерах и закупках, а также снять ограничения на финансовые расчёты с иностранными партнёрами.

«Новые реалии российской действительности известны: мировые транспортные компании отказались от размещения заказов и транспортировки грузов в Россию, что спровоцировало проблемы по срокам доставки ранее заказанных грузов из европейских стран и США, в том числе ужесточились условия работы в связи с решениями ЦБ по увеличению курса валюты. Теперь поставщикам спортивного оборудования потребуется много времени для того, чтобы построить новые логистические каналы и решить вопросы с «зависшим» грузом, следовательно, данный процесс затянется на несколько месяцев», — пояснила Силина.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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