Национальное фитнес-сообщество попросило правительство России о поддержке отрасли

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что представители фитнес-сообщества обратились к правительству России с просьбой поддержать отрасль на фоне экономической ситуации в стране.

Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

В своём обращении к председателю правительства представители индустрии просят упростить участие компаний в тендерах и закупках, а также снять ограничения на финансовые расчёты с иностранными партнёрами.

«Новые реалии российской действительности известны: мировые транспортные компании отказались от размещения заказов и транспортировки грузов в Россию, что спровоцировало проблемы по срокам доставки ранее заказанных грузов из европейских стран и США, в том числе ужесточились условия работы в связи с решениями ЦБ по увеличению курса валюты. Теперь поставщикам спортивного оборудования потребуется много времени для того, чтобы построить новые логистические каналы и решить вопросы с «зависшим» грузом, следовательно, данный процесс затянется на несколько месяцев», — пояснила Силина.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.