На 52-м километе МКАД столкнулись четыре машины

Короткая ссылка
На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали четыре человека.
На 52-м километе МКАД столкнулись четыре машины
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen совершал съезд на обочину по причине поломки колеса», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. 

В результате манёвра участниками ДТП также стали грузовик «МАЗ», Kia Cerato и ещё один автомобиль.

Пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen, а также водитель Kia. 

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

28 апреля семеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Нижнеилимском районе Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить