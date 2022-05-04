На 52-м километе МКАД столкнулись четыре машины
- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen совершал съезд на обочину по причине поломки колеса», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
В результате манёвра участниками ДТП также стали грузовик «МАЗ», Kia Cerato и ещё один автомобиль.
Пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen, а также водитель Kia.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
28 апреля семеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Нижнеилимском районе Иркутской области.