На 52-м километе МКАД столкнулись четыре машины

На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали четыре человека.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen совершал съезд на обочину по причине поломки колеса», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

В результате манёвра участниками ДТП также стали грузовик «МАЗ», Kia Cerato и ещё один автомобиль.

Пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen, а также водитель Kia.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

28 апреля семеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Нижнеилимском районе Иркутской области.