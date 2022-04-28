Семеро детей пострадали в результате ДТП в Иркутской области

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Семеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Нижнеилимском районе Иркутской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что один из взрослых находится в реанимации.

«Один взрослый в тяжёлой степени тяжести госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации Железногорской районной больницы. Двое взрослых в средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения. Семь детей средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение», — сказали в Минздраве.

Уточняется, что столкновение микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Chevrolet Niva произошло на автодороге Железногорск — Коршуновский. По данным прокуратуры, микроавтобус принадлежал детскому дому, дети возвращались из Железногорска с тренировки.

По факту ДТП организована проверка.

Ранее в УВМД Ивановской области сообщили об аварии с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детей.

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