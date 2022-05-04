«Известия»: S7 Airlines перейдёт на российскую систему бронирования билетов

Авиакомпания S7 Airlines на фоне ситуации с санкциями перейдёт с иностранной на российскую систему бронирования билетов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на гендиректора ОРС Александра Сизинцева.