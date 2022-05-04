«Известия»: S7 Airlines перейдёт на российскую систему бронирования билетов

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Авиакомпания S7 Airlines на фоне ситуации с санкциями перейдёт с иностранной на российскую систему бронирования билетов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на гендиректора ОРС Александра Сизинцева.

Согласно данным газеты, S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС.

Миграция на основную систему планируется в октябре.

Ранее Росавиация разрешила «Аэрофлоту» техобслуживание иностранных самолётов с российской регистрацией.

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