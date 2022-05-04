Долг по платежам за использование лесов в России в 2021 году превысил 1 млрд рублей

Общая задолженность по платежам за использование лесов в России в 2021 году превысила 1 млрд рублей, сообщает Счётная палата.

Отмечается, что доходы Рослесхоза за отчётный год составили 44,6 млрд рублей, что на 9,1% меньше прогнозируемого объёма.

«У Рослесхоза недостижение плановых значений по доходам связано с ростом задолженности по платежам за использование лесов до 1,1 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Иркутской области выявили контрабанду леса на сумму около 435 млн рублей членами организованной преступной группы (ОПГ).