В Иркутской области перед судом предстанут обвиняемые в контрабанде леса на сумму более 1,2 млрд рублей

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В Иркутской области перед судом предстанут обвиняемые в контрабанде леса, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.
В Иркутской области перед судом предстанут обвиняемые в контрабанде леса на сумму более 1,2 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В суд направлено уголовное дело в отношении восьми граждан России — лидеров и участников преступного формирования. Они обвиняются в совершении 44 эпизодов противоправной деятельности, связанной с контрабандой леса, незаконным созданием юридического лица, легализацией денежных средств, полученных преступным путём», — сказал Колокольцев.

Установлено, что в 2017 году гражданин одной из стран Восточной Азии совместно с иркутским бизнесменом создал криминальную организацию. К противоправной деятельности они привлекли местных жителей и иностранцев.

«Задокументирован вывоз участниками этого сообщества за границу древесины объёмом свыше 200 тыс. кубометров. Её общая стоимость превышает 1,2 млрд рублей», — отметил министр.

Объём основного уголовного дела составил 355 томов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Иркутской области выявили контрабанду леса на сумму около 435 млн рублей членами организованной преступной группы (ОПГ).

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