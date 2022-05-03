СК возбудил дело по факту смерти людей при пожаре в Мытищах

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Следственный комитет по Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти людей при пожаре в подмосковных Мытищах.
СК возбудил дело по факту смерти людей при пожаре в Мытищах
  • РИА Новости

«По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК России)», — цитирует заявление пресс-службы ведомства РИА Новости.

По данным СК, в одной из квартир, где находился мужчина, произошло возгорание. Из окна квартиры он позвал на помощь, двое мужчин откликнулись. В результате все трое скончались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о погибших при пожаре в девятиэтажном доме в Мытищах.

К настоящему моменту возгорание уже потушено.

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