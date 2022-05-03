Воробьёв сообщил о погибших при пожаре в девятиэтажном доме в подмосковных Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о погибших при пожаре в девятиэтажном доме в Мытищах.

«Сейчас идёт локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые, в том числе с тяжёлыми травмами», — цитирует РИА Новости главу региона.

Воробьёв поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медицинской помощи жильцам.

«Людей пришлось эвакуировать, задача главы сейчас — разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо», — заключил губернатор.

В службе 112, со своей стороны, рассказали, что пожар произошёл в 15:57 в доме 7/1 по Олимпийскому проспекту, передаёт телеканал «360». Локализовать возгорание удалось в 16:30.

По предварительной информации, погибли три человека, ещё у 15 диагностировано отравление угарным газом. Один пострадавший получил тяжёлые травмы.

Ранее сообщалось, что на складе в городском округе Богородский в Подмосковье произошёл пожар.