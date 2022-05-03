Депутат Чепа призвал «выполнять жёстче» указ Путина об ответных экономических мерах России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал подписание Владимиром Путиным указа о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».

«Мы уже это реализовываем по возможности, это уже работает, теперь есть указ, который это узаконивает»,— рассказала Чепа.

По мнению депутата, данный указ необходимо «выполнять жёстче».

3 мая Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».

Указ запрещает органам власти совершать сделки с юрлицами и физлицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Вместе с этим указ запрещает вывозить за пределы России произведённые в стране продукцию и сырьё, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями.