Депутат Чепа призвал «выполнять жёстче» указ Путина об ответных экономических мерах России

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал подписание Владимиром Путиным указа о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».
Депутат Чепа призвал «выполнять жёстче» указ Путина об ответных экономических мерах России
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы уже это реализовываем по возможности, это уже работает, теперь есть указ, который это узаконивает»,— рассказала Чепа.

По мнению депутата, данный указ необходимо «выполнять жёстче».

3 мая Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».

Указ запрещает органам власти совершать сделки с юрлицами и физлицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Вместе с этим указ запрещает вывозить за пределы России произведённые в стране продукцию и сырьё, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями.

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