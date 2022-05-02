Число погибших при пожаре в цехе Пермского порохового завода достигло трёх

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Число погибших при пожаре в цехе Пермского порохового завода выросло до трёх, заявили в краевом Минздраве.
Число погибших при пожаре в цехе Пермского порохового завода достигло трёх
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В результате возгорания продукции пострадали три человека. Один из них погиб на месте, второй скончался в больнице.

«Последняя пострадавшая тоже скончалась, сегодня», — заявили в министерстве.

По данным госинспекции, 1 мая около 20:00 на производственном участке №12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции.

22 октября взрыв на заводе под Рязанью унёс жизни рабочих, находившихся в цехе по производству взрывчатых веществ на территории предприятия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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