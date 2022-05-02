В московском «Банке технологий» стали доступны ещё пять новых решений

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В московском онлайн-реестре для промышленников «Банк технологий» стали доступны ещё пять решений отечественных компаний, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В московском «Банке технологий» стали доступны ещё пять новых решений
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, в настоящее время сервис собрал около 150 технологий более чем 80 российских производителей.

«Среди новинок «Банка технологий» — системы компьютерного зрения для промышленности, направленные на решение разных задач. Также реестр пополнили умная система контроля качества продукции, системы контроля технологических процессов, присутствия персонала на разных участках производства, соблюдения техники безопасности», — сообщил он.

По словам Ефимова, важно, что все разработки созданы отечественными компаниями, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что объём промышленного производства в Москве вырос на 20,5% с начала года.

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