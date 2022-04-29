Объём промышленного производства в Москве вырос на 20,5% с начала года
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Об этом информирует НСН.
«Положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности — на 27,3%. Среди лидеров — текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования», — сообщил вице-мэр.
По его словам, объёмы производства в столице только за март 2022 года на 13,2% превысили прошлогодние показатели аналогичного периода.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.