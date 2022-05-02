На трассе Курган — Екатеринбург сняли введённые из-за пожаров ограничения для транспорта

На трассе Курган — Екатеринбург сняли ограничения для транспорта, которые были введены из-за природных пожаров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники ГИБДД следят за обстановкой на территории области из-за пожаров и задымления. Движение в оба направления на трассе Курган — Екатеринбург свободно», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области остановили из-за природного пожара.

ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.