Глава ФНПР заявил об отсутствии роста числа зарегистрированных безработных в России
«Пока у нас реального повышения безработицы не наблюдается. Хотя тревожные тенденции есть. Есть люди, которые предупреждены об увольнениях. Уходит ряд зарубежных компаний, инвесторов. А потом возвращается», — приводит ТАСС его слова.
Шмаков подчеркнул, что ФНПР защищает интересы работников, в том числе сотрудников иностранных компаний, которые являются членами профсоюзов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что численность безработных в России не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растёт.