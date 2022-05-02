Глава ФНПР заявил об отсутствии роста числа зарегистрированных безработных в России

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В России не наблюдается серьёзного увеличения числа зарегистрированных безработных, однако тревожные тенденции сохраняются на рынке труда. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Пока у нас реального повышения безработицы не наблюдается. Хотя тревожные тенденции есть. Есть люди, которые предупреждены об увольнениях. Уходит ряд зарубежных компаний, инвесторов. А потом возвращается», — приводит ТАСС его слова.

Шмаков подчеркнул, что ФНПР защищает интересы работников, в том числе сотрудников иностранных компаний, которые являются членами профсоюзов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что численность безработных в России не выросла в сравнении с 1 марта, но число россиян в простое растёт.

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