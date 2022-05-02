Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
«От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте сердечно поздравить вас и ваших близких со светлым праздником Ид аль-Фитр — Ураза-байрам!» — написал он в Telegram.
Крганов подчеркнул, что этот день знаменует окончание «священного месяца Рамадан, являющегося символом сострадания, доброты и милосердия, духовного очищения и осмысления своих прожитых лет».
2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам с поздравлениями по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан.