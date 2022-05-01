Глава Курской области показал фотографии повреждённого в результате диверсии моста

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии железнодорожного моста, на котором 1 мая произошла диверсия.

«Пока на мосту работает следственная группа, но специалисты железной дороги уже выехали на место и готовы приступить к восстановительным работам. Хотя это ветка для маневровых работ, важно её отремонтировать как можно скорее», — сказал он.

Ранее стало известно о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста на железной дороге Суджа — Сосновый Бор.

Губернатор области заявил, что происшествие с повреждением конструкций моста в регионе оказалось диверсией. Заведено уголовное дело.