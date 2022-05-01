В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при падении самолёта в Красноярском крае
- РИА Новости
«Тяжёлое состояние. Будет направлен санавиацией в Красноярскую краевую больницу», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.
Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.