В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при падении самолёта в Красноярском крае

Пострадавший при крушении самолёта Cessna 182 в Манском районе Красноярского края находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Тяжёлое состояние. Будет направлен санавиацией в Красноярскую краевую больницу», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.