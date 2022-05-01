Семь домов повреждены в результате инцидента на объекте Минобороны в Белгородской области

В результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области разные повреждения получили семь домов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объёме. Жители хутора находятся в безопасном месте», — сказал он.

Один пострадавший — житель хутора, ему оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что на границе трёх муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошёл пожар на территории объекта Министерства обороны.

Пострадал один человек.