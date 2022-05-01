В московских аэропортах задержали или отменили около 50 рейсов

Около 50 рейсов задержаны или отменены в трёх московских аэропортах — во Внукове, в Домодедове и Шереметьеве, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что во Внукове были задержаны пять рейсов и один отменён, в Домодедове задержаны шесть рейсов, отменены ещё четыре.

Кроме того, в Шереметьеве задержано отправление десяти рейсов, также отменён вылет ещё 21 самолёта.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 8 апреля будет временно выполнять московские рейсы только из аэропорта Внуково.