В московских аэропортах задержали или отменили около 50 рейсов
Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».
Отмечается, что во Внукове были задержаны пять рейсов и один отменён, в Домодедове задержаны шесть рейсов, отменены ещё четыре.
Кроме того, в Шереметьеве задержано отправление десяти рейсов, также отменён вылет ещё 21 самолёта.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 8 апреля будет временно выполнять московские рейсы только из аэропорта Внуково.