Авиакомпания «Победа» временно будет выполнять московские рейсы только из Внукова
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«Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 8 апреля временно переводит программу полётов из аэропорта Шереметьево во Внуково, откуда будут выполняться все московские рейсы лоукостера», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
Отмечается, что компания оставит в оперировании 25 самолётов Boeing 737 из всего своего флота.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» планирует с 7 апреля начать выполнение рейсов из Сочи в Каир и Тель-Авив.