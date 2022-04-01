Авиакомпания «Победа» временно будет выполнять московские рейсы только из Внукова

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Авиакомпания «Победа» с 8 апреля будет временно выполнять московские рейсы только из аэропорта Внуково.
Авиакомпания «Победа» временно будет выполнять московские рейсы только из Внукова
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 8 апреля временно переводит программу полётов из аэропорта Шереметьево во Внуково, откуда будут выполняться все московские рейсы лоукостера», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Отмечается, что компания оставит в оперировании 25 самолётов Boeing 737 из всего своего флота.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» планирует с 7 апреля начать выполнение рейсов из Сочи в Каир и Тель-Авив.

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