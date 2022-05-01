Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Самарской области
Об этом сообщает прокуратура региона.
Уточняется, что возгорание в дачном доме в селе Актуши Шигонского района произошло ночью 1 мая.
«Установлено, что в пожаре погибли три пожилые женщины и один мужчина», — отмечается в заявлении.
Прокуратурой Шигонского района организована проверка по факту происшествия.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Свердловской области.