Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Самарской области

Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области.

Об этом сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что возгорание в дачном доме в селе Актуши Шигонского района произошло ночью 1 мая.

«Установлено, что в пожаре погибли три пожилые женщины и один мужчина», — отмечается в заявлении.

Прокуратурой Шигонского района организована проверка по факту происшествия.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Свердловской области.