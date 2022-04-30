СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме на Урале
ЧП произошло в частном доме в селе Мезенском городского округа Заречный. В результате пожара погибли мужчина и двое детей, а также пострадали двое взрослых и три ребёнка.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — цитирует сообщение СК РИА Новости.
Следователи рассматривают несколько версий, включая нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнём.
Ранее в торгово-выставочном центре в Тюменской области произошёл пожар.