СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовно дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.

ЧП произошло в частном доме в селе Мезенском городского округа Заречный. В результате пожара погибли мужчина и двое детей, а также пострадали двое взрослых и три ребёнка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — цитирует сообщение СК РИА Новости.

Следователи рассматривают несколько версий, включая нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнём.

Ранее в торгово-выставочном центре в Тюменской области произошёл пожар.