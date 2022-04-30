В Союзе пенсионеров поддержали выплаты ветеранам, проживающим в Донбассе

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT указ президента России Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобождённой территории Украины.

По мнению собеседника RT, это очень важный и правильный шаг.

«Ветераны всегда нуждаются в поддержке и помощи. Я рассматриваю это как моральную и психологическую поддержку ветеранов. Своих не бросаем», — отметил Рязанский.

Ранее стало известно, что проживающие в Донбассе ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей.