Маломерным судам запрещён выход в Азовское море из-за антитеррористической операции

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарском краю запретило маломерным судам выходить в Азовское море в связи с проведением антитеррористической операции.

«По сообщению службы в городе Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45° 40' с. ш. всем маломерным судам», — цитирует ТАСС пресс-службу Ейского района Краснодарского края.

Отмечается, что в районе проводятся антитеррористические мероприятия.

Ранее стало известно, что в Ставрополе планируют усилить меры безопасности в 43 муниципальных школах и 74 детских садах.