Мурашко заявил о риске подъёма заболеваемости коронавирусом в России в июне
«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъёма заболеваемости в июне, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, «не нужно ждать, когда опять поднимется новая волна заболеваемости, следует её профилактировать».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в России ещё не закончилась, регионы сохраняют статус ситуации высокого риска.