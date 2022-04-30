Мурашко заявил о риске подъёма заболеваемости коронавирусом в России в июне

Высокий риск подъёма заболеваемости COVID-19 есть в июне, необходимо вакцинироваться, чтобы не было новой волны. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъёма заболеваемости в июне, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, «не нужно ждать, когда опять поднимется новая волна заболеваемости, следует её профилактировать».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в России ещё не закончилась, регионы сохраняют статус ситуации высокого риска.