В Петербурге рассказали о графике работы метрополитена 9 мая

Петербургский метрополитен будет работать по графику будних дней в понедельник, 9 мая.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Во время проведения массовых мероприятий и шествия «Бессмертного полка» станция «Адмиралтейская» будет открыта только на выход с 8:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00.

Станция «Площадь Александра Невского» будет работать на выход с 14:00 до 15:30, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные дни.