В Петербурге рассказали о графике работы метрополитена 9 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.
Во время проведения массовых мероприятий и шествия «Бессмертного полка» станция «Адмиралтейская» будет открыта только на выход с 8:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00.
Станция «Площадь Александра Невского» будет работать на выход с 14:00 до 15:30, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные дни.