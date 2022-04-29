В Петербурге рассказали о графике работы метрополитена 9 мая

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Петербургский метрополитен будет работать по графику будних дней в понедельник, 9 мая.
В Петербурге рассказали о графике работы метрополитена 9 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Во время проведения массовых мероприятий и шествия «Бессмертного полка» станция «Адмиралтейская» будет открыта только на выход с 8:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00.

Станция «Площадь Александра Невского» будет работать на выход с 14:00 до 15:30, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что социальные учреждения Москвы изменят график работы в праздничные дни.

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