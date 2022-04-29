Россия с 16 мая снимает ограничения на авиарейсы в Эквадор

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что российская сторона с 16 мая снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор.

«Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полётов, в Эквадор»,— цитирует заявление оперштаба РИА Новости.

Также сообщается, что Россия с 16 мая снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.