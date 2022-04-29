Российские подразделения уничтожили более 200 украинских националистов

Российская артиллерия уничтожила более 200 украинских националистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, артиллеристы поразили пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии.

Также в течение дня средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У».

Ракетные войска уничтожили в районе Адамовки украинскую ЗРК «Бук-М1».