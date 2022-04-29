Для жителей ЛНР и ДНР отправили 26 тонн гуманитарной помощи из Амурской области

Более 20 т гуманитарного груза отправили из Амурской области для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

«Губернатор Василий Орлов проконтролировал отправку гуманитарной помощи от Амурской области в ЛНР и ДНР. Сегодня, 29 апреля, с железнодорожного вокзала в городе Благовещенске отправлено 26 т», — говорится в сообщении правительства.

В состав гуманитарного груза вошли продукты с длительным сроком хранения, вещи и предметы первой необходимости.

Помощь собирали жители всех муниципалитетов, предприятия, общественные организации и учреждения образования.

Ранее сообщалось об отправке 50 т гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР из Хабаровска: поезд проследует сначала в Москву, затем в Ростов-на-Дону и далее в Донбасс.