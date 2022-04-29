Из Хабаровска отправили ещё 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com.
За несколько месяцев жителям Донбасса отправили более 150 т гуманитарных грузов из Хабаровского края — одежду, детские вещи, продукты питания, средства личной гигиены.
Расфасовкой занимались волонтёры. Всего были задействованы 150 добровольцев.
Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.