Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в столичном Зеленограде

В МВД Москвы заявили, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Зеленограде.

«В 16:30 на Центральном проспекте в Зеленограде произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, пять пассажиров автобуса получили ушибы при падении в результате резкого торможения», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все причины происшествия.

Ранее сообщалось, что семеро детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Нижнеилимском районе Иркутской области.