Роскомнадзор: более 135 тысяч запрещённых материалов заблокировано с начала 2022 года

Роскомнадзор заявил, что с начала текущего года было заблокировано более 135 тыс. запрещённых материалов.

Об этом говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

«С начала 2022 года заблокировано более 135 тыс. материалов с запрещённым контентом. За последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 тыс. запрещённых материалов по трём категориям информации: «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Это на 35% (72 079) меньше аналогичного периода 2021 года», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, российские социальные сети самостоятельно удалили более 84% всей выявленной информации по перечисленным категориям.

В Роскомнадзоре добавили, что 46% данных о запрещённой информации прислали граждане.

В феврале Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads.