Финская компания Raisio продаст бизнес в России Copacker Agro

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Финский производитель продуктов питания Raisio продаст свои активы в России российской компании Copacker Agro.
Финская компания Raisio продаст бизнес в России Copacker Agro
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении финской компании.

«Raisio принял решение продать свой потребительский бизнес в России», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что компания уже подписала соответствующее соглашение с российской фирмой Copacker Agro, специализирующейся на контрактном производстве и упаковке продуктов питания.

Сделка должна завершиться до конца мая, её сумма составит примерно €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрёл российский бизнес финской компании Fazer.

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