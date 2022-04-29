Финская компания Raisio продаст бизнес в России Copacker Agro

Финский производитель продуктов питания Raisio продаст свои активы в России российской компании Copacker Agro.

Об этом говорится в заявлении финской компании.

«Raisio принял решение продать свой потребительский бизнес в России», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что компания уже подписала соответствующее соглашение с российской фирмой Copacker Agro, специализирующейся на контрактном производстве и упаковке продуктов питания.

Сделка должна завершиться до конца мая, её сумма составит примерно €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрёл российский бизнес финской компании Fazer.