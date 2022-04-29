Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрёл российский бизнес финской компании Fazer.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

«Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», принадлежащий Алексею Тулупову, президенту компании Sminex, заключил сделку по приобретению ООО «Хлебный Дом». В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работает более 2000 человек. Все предприятия продолжат свою работу», — отмечается в заявлении.

Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России.