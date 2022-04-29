ЦБ России поддержал консолидацию банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ
- РИА Новости
Её слова приводит ТАСС.
Набиуллина заявила, что решение о консолидации поддержали, поскольку банк «Открытие» планировалось продать, но «в обозримой перспективе не видим возможности продать банк».
«И понимаем, что мы, как регулятор банковский, не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение», — ответила глава ЦБ на соответствующий вопрос.
Ранее глава Центробанка Набиуллина заявила об отсутствии каких-либо причин для дефолта.