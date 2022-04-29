ЦБ России поддержал консолидацию банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ

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Центральный банк России поддержал консолидацию РНКБ, «Открытия» и ВТБ. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
ЦБ России поддержал консолидацию банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ
  • РИА Новости

Её слова приводит ТАСС. 

Набиуллина заявила, что решение о консолидации поддержали, поскольку банк «Открытие» планировалось продать, но «в обозримой перспективе не видим возможности продать банк». 

«И понимаем, что мы, как регулятор банковский, не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение», — ответила глава ЦБ на соответствующий вопрос.

Ранее глава Центробанка Набиуллина заявила об отсутствии каких-либо причин для дефолта.

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