Набиуллина заявила об отсутствии каких-либо причин для дефолта

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у российского Минфина имеются все ресурсы для погашения евробондов, так что ни о каком дефолте речи нет.
Набиуллина заявила об отсутствии каких-либо причин для дефолта
  • РИА Новости

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы ещё раз хотела заметить, что у Министерства финансов есть ресурсы. И с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речи не может идти», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что проведение платежей зависит от иностранных банков.

«Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что всё это тоже пройдёт и закончится успешно», — добавила глава Центробанка.

Ранее Министерство финансов России исполнило в долларах обязательства по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042».

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