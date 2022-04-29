Набиуллина заявила об отсутствии каких-либо причин для дефолта

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у российского Минфина имеются все ресурсы для погашения евробондов, так что ни о каком дефолте речи нет.

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы ещё раз хотела заметить, что у Министерства финансов есть ресурсы. И с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речи не может идти», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что проведение платежей зависит от иностранных банков.

«Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что всё это тоже пройдёт и закончится успешно», — добавила глава Центробанка.

Ранее Министерство финансов России исполнило в долларах обязательства по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042».