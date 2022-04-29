Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах

Министерство финансов России исполнило в долларах обязательства по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042».

Об этом информирует пресс-служба министерства.

Отмечается, что выплата купонного дохода и исполнение обязательство по евробондам с погашением в 2022 году на сумму $564,8 млн, а также выплата купонного дохода по евробондам «Россия-2042» в размере $84,4 млн были доведены до платёжного агента по указанным еврооблигациям — Citibank, N.A., London Branch.

При этом платежи были осуществлены в долларах.

6 апреля Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (в размере $649,2 млн).