Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах

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Министерство финансов России исполнило в долларах обязательства по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042».
Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба министерства. 

Отмечается, что выплата купонного дохода и исполнение обязательство по евробондам с погашением в 2022 году на сумму $564,8 млн, а также выплата купонного дохода по евробондам «Россия-2042» в размере $84,4 млн были доведены до платёжного агента по указанным еврооблигациям — Citibank, N.A., London Branch.

При этом платежи были осуществлены в долларах.

6 апреля Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (в размере $649,2 млн).

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